Borusan Contemporary ile #evdesanatlakal
24 dakika önce
Borusan Contemporary dijital platformlar aracılığıyla sanat izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Borusan Contemporary dijital platformlar aracılığıyla sanat izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndaki eserler, internet sitesi ve Google Arts & Culture platformu üzerinden izlenebiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:05
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