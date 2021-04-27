Borusan Contemporary'nin "Düş Suda" sergisi söyleşisi - Son Dakika

Borusan Contemporary'nin "Düş Suda" sergisi söyleşisi

27.04.2021 19:17
Borusan Contemporary'nin

Borusan Contemporary'nin yeni koleksiyon sergisi "Düş Suda", gerçekleştirilen sunumlarla desteklenmeye devam ediyor.

Borusan Contemporary'nin yeni koleksiyon sergisi "Düş Suda", gerçekleştirilen sunumlarla desteklenmeye devam ediyor.

Sergi kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen söyleşiye Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu sanatçılarından Erdal İnci, konuk oldu.

Moderatörlüğünü küratör Dr. Necmi Sönmez'in üstlendiği etkinlikte Borusan Contemporary Müdürü Dr. Kumru Eren de yer aldı.

Söyleşide "Dijital Masumiyet" hakkında konuşan İnci, kişisel kariyerinin dijital ortamda paylaşarak başladığını ve bunun oldukça faydasını gördüğünü dile getirdi.

İnci, galeri, müze veya kurumların dijital iş sergilemede yaptığı profesyonel yaklaşımın değerinin daha anlaşılır bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, "Her ne kadar olumlu taraflarından bahsediyor olsam da dijital kavramının masumiyetle ne kadar bağdaştırılabileceğine emin değilim. Ama her halükarda yeni deneyimlediğimiz güzel bir şey diyebilirim." dedi.

Sergilemenin ve sunumun anlamının dönüşüme uğradığı söyleyen İnci, "Bir analoji kurmak gerekirse resmin iki boyutlu ekranda görünmesiyle, fiziksel olarak görünmesi arasında çok büyük bir fark var. Bir resmi canlı olarak görmek mekana özel bir yerleştirmeyle görmek her zaman daha değerlidir. Ama genel izleyici için dijital ve ekrandan tüketmenin de yeni bir anlamı var." değerlendirmesinde bulundu.

İnci, Sönmez'in işlerine yönelik sorularının ardından kamusal alan üzerine yaptığı çalışmaları ve projelerinin arka planını anlattı.

Küratörlüğünü Sönmez'in üstlendiği "Düş Suda" sergisi boyunca, Borusan Müzik Evi'nin vitrininde gösterilecek olan on yapıtlık video seçkisi, 15-30 Nisan arasında video sanatını daha görülür hale getirmek üzere düzenlenen SENKRON etkinliğinin de programına dahil edilmişti.

Zoom programı üzerinden gerçekleşen etkinlik, daha sonra Borusan Contemporary YouTube kanalında yayınlanmak üzere kaydedildi.

Necmi Sönmez, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Borusan Contemporary'nin 'Düş Suda' sergisi söyleşisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı Mustafa Denizli geri dönüyor! Kendisini isteyen Altay kulübünden talebi herkesi duygulandırdı İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki İki ünlü isimden, enstrümanları kıyamet alameti olarak nitelendiren Nihat Hatipoğlu'na tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi: Türkiye'nin atacağı adımlar olacaktır         
19:58
Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı Denizli'de bir okulun çöpünden Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosu çıktı         
18:54
Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler Hareketsizliğin koronadan daha tehlikeli olduğunu söyleyen uzman isimden, evde kalanlara kritik tavsiyeler         
18:35
Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı Alevlerin çatıyı sardığı yangında mahsur kalan talihsiz adam, kendini 6'ncı kattan aşağı attı         
16:30
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın altından çok başka detaylar çıktı Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın altından çok başka detaylar çıktı         
15:57
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'in nişanlısının paylaşımı yürek burktu         
15:51
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 20:52:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borusan Contemporary'nin "Düş Suda" sergisi söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement