Borusan ENBW Eenerji 10 yılda 11 kat büyüdü

Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere 2009 yılında Borusan ve Almanya'nın önde gelen enerji şirketlerinden EnBW'nin ortaklığıyla kurulan Borusan EnBW Enerji geçtiğimiz 10 yılda birçok başarıya imza attı.