Son Dakika Haberleri: Borusan ENBW Eenerji 10 yılda 11 kat büyüdü
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Borusan ENBW Eenerji 10 yılda 11 kat büyüdü

1 saat önce

Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere 2009 yılında Borusan ve Almanya'nın önde gelen enerji şirketlerinden EnBW'nin ortaklığıyla kurulan Borusan EnBW Enerji geçtiğimiz 10 yılda birçok başarıya imza attı.

Borusan ENBW Eenerji 10 yılda 11 kat büyüdü, System.String[]

Yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin kaynaklarının geliştirilmesini desteklemek üzere 2009 yılında Borusan ve Almanya'nın önde gelen enerji şirketlerinden EnBW'nin ortaklığıyla kurulan Borusan EnBW Enerji geçtiğimiz 10 yılda birçok başarıya imza attı.

Borusan Holding, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:41 
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