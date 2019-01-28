Borusan Grubu Üst Yönetiminde Atama

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Serdar ErçalMBA derecesini Sabancı Üniversitesi'nde tamamladı.

Serdar Erçal 2003 yılında Proje Satış Müdürü olarak başladığı Borusan Lojistik kariyerine, sırasıyla Anadolu Yakası Bölge Müdürü, Kuzey Alan Grup Müdürü, Türkiye Lojistik Genel Müdür Yardımcısı ve son olarak da Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejik Müşteriler İcra Kurulu Üyesi olarak devam etti. Bu süreçte satış ve müşteri ilişkilerinin yanı sıra operasyonel süreçlerin yönetiminde rol alan Erçal, son 1 yıldır stratejik müşterilerin yönetimi, stratejik pazarlama departmanın yapılandırılması ve proje lojistiği iş biriminin yönetiminde görev aldı.