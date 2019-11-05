Son Dakika Haberleri: Borusan Holding'in yeni CEO'su Erkan Kafadar
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Borusan Holding'in yeni CEO'su Erkan Kafadar

8 saat önce

Borusan Holding'in yeni CEO'su 2020 Ocak ayından itibaren Erkan Kafadar olacak.

Borusan Holding'in yeni CEO'su Erkan Kafadar, System.String[]

Borusan Holding'in yeni CEO'su 2020 Ocak ayından itibaren Erkan Kafadar olacak.

CEO'luk görevini bu yılın başından beri üstlenen Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, yayınladığı şirket içi duyuru ile Borusan Holding'in yeni CEO'sunu açıkladı:

"CEO'nun verdiği veya onayladığı kararlar; çalışanlarımız, Grup dışında bizimle çalışan iş ortaklarımız ve aileleri ile birlikte 50 bin kişinin hayatını etkiliyor. Bu kişilerin her yıl refahını arttırmak CEO'muzun en yüce görevi olmalıdır. Buna paralel 75 yıllık bir kurum olan Borusan'ı önümüzdeki 100 yıla hazırlamak ve 100 yıl sonunda da var olmasını güvence altına almak bence yine aynı öneme sahip. Bu rol, tüm grup şirketleri için en doğru iş stratejilerini geliştirme, değişen dünyada var olabilmek için doğru dönüşüm ve büyüme adımlarını belirleme ve bu vizyonu tüm çalışanları dahil ederek hayata geçirmek için tüm gücüyle çalışmayı gerektiriyor. Erkan, bu görev için doğru bir seçim. Kendisine üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyor, tüm yönetim ekibimiz, Murahhas Üyeler ve Genel Müdürlerimiz ile işbirliği içinde yaratacağı başarı hikayelerini dinlemeyi ve görmeyi heyecanla bekliyorum."

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1991 yılında Yetiştirme Elemanı olarak Borusan Grubu'na katılan 1967 doğumlu Erkan Kafadar, 2015 yılından sonra, Borusan Holding bünyesinde İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmaya devam etti. (Fotoğraflı)


Borusan Holding, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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