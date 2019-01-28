Borusan Limanı Genel Müdürü Serdar Erçal Oldu
17 dakika önce
Borusan Limanı Genel Müdürlük pozisyonuna Serdar Erçal atandı.
Borusan
Limanı Genel Müdürlük pozisyonuna Serdar Erçal atandı. İstanbul Teknik Üniversitesi
Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Erçal, MBA derecesini Sabancı Üniversitesi
'nde tamamladı.
Serdar Erçal 2003 yılında Proje Satış Müdürü olarak başladığı Borusan Lojistik
kariyerine, sırasıyla Anadolu Yakası Bölge Müdürü, Kuzey Alan Grup Müdürü, Türkiye
Lojistik Genel Müdür Yardımcısı ve son olarak da Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejik Müşteriler İcra Kurulu Üyesi olarak devam etti.
Bu süreçte satış ve müşteri ilişkilerinin yanı sıra operasyonel süreçlerin yönetiminde rol alan Erçal, son bir yıldır stratejik müşterilerin yönetimi, stratejik pazarlama departmanın yapılandırılması ve proje lojistiği iş biriminin yönetiminde görev aldı. (Fotoğraflı) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:08 Kaynak: DHA
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