Son Dakika Haberleri: Borusan Lojistik, eTA ile Avrupa’nın 3. büyük Dijital Lojistik Platformu oldu
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Borusan Lojistik, eTA ile Avrupa’nın 3. büyük Dijital Lojistik Platformu oldu

1 saat önce

"Borusan Lojistik I eTA", 2019 yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 kat büyüyerek, Avrupa'nın 3. büyük lojistik platformu haline geldi.

Borusan Lojistik, eTA ile Avrupa’nın 3. büyük Dijital Lojistik Platformu oldu, System.String[]

"Borusan Lojistik I eTA", 2019 yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 kat büyüyerek, Avrupa'nın 3. büyük lojistik platformu haline geldi.

Borusan Lojistik, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:35 
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