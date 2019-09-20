Borusan Lojistik, eTA ile Avrupa’nın 3. büyük Dijital Lojistik Platformu oldu
1 saat önce
"Borusan Lojistik I eTA", 2019 yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 kat büyüyerek, Avrupa'nın 3. büyük lojistik platformu haline geldi.
"Borusan Lojistik I eTA", 2019 yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 kat büyüyerek, Avrupa'nın 3. büyük lojistik platformu haline geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:35
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