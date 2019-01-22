Borusan Lojistik Hizmetleri'nden Sorumlu Gm Mehmet Kalay

Borusan Lojistik şirketinin Lojistik Hizmetleri'nden sorumlu Genel Müdürü Mehmet Kalay oldu.

Borusan Lojistik şirketinin Lojistik Hizmetleri'nden sorumlu Genel Müdürü Mehmet Kalay oldu.



Kariyerine Beko Elektronik'te başlayan Mehmet Kalay, ABD'de inovatif operasyonel stratejiler konusunda uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlık firması olan PRTM'de müşterilerin inovasyon, tedarik zinciri stratejilerinin geliştirilmesi ve transformasyonu çalışmalarında liderlik yaptı.



2003 – 2006 yılları arasında dijital dönüşüm ve teknoloji alanında faaliyet gösteren ABD kökenli PTC firmasında Avrupa Bölgesi Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.



Kalay, 2006 yılında girdiği Tetra Pak şirketinde, önce İsveç'te İnovasyon Merkezi Direktörlüğü yaptı. 2009 yılında İstanbul'a gelen Kalay burada Tetra Pak Türkiye ve Kafkaslar Teknik Hizmetler Direktörlüğü ve Ortadoğu Bölgesi Hizmet Portföyü Liderliği görevlerini üstlendi.



2012 yılında Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü ve 25 ülkeden oluşan Ortadoğu Bölgesi Grup Lideri oldu. 2013-2015 yılları arasında Hilti şirketinde Genel Müdür olarak görev yapan Kalay aynı zamanda Orta Asya dahil olmak üzere 10 ülkenin de sorumluluğunu üstlendi. Kalay, kültürel dönüşüm ile en yüksek çalışan memnuniyeti başarısını elde ederek Hilti'nin Great Place to Work ödülünü almasına liderlik etti. Mehmet Kalay 2015 yılından Kasım 2018'e kadar Abraaj Group'ta Yönetici Direktör olarak çalıştı.



İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Kalay, Boğaziçi Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Yüksek Lisansını, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde MBA eğitimini, tamamladı. (Fotoğraflı) - İstanbul

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