Borusan Mannesmann'a Uluslararası İş Güvenliği Ödülü - Son Dakika
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Borusan Mannesmann'a Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

26.03.2022 12:39
Borusan Mannesmann'a Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Mannesmann, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda dünyanın en saygın kurumlarından British Safety Council'in, "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü"nün sahibi oldu.

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Mannesmann, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda dünyanın en saygın kurumlarından British Safety Council'in, "Uluslararası İş Güvenliği Ödülü"nün sahibi oldu.

Borusan Mannesmann'dan yapılan açıklamaya göre, Borusan Mannesmann, çalışan ve iş yeri sağlığı ve güvenliğini odağına alan üretim süreçleriyle iş güvenliğine dair standartların gelişmesini destekleyen British Safety Council tarafından Uluslararası İş Güvenliği Ödülüne layık görüldü.

British Safety Council tarafından değerlendirilen Borusan Mannesmann 2022 yılı sonuçlarına göre iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında en yüksek derece olan "Distinction" kategorisinde ödül aldı. Bu başarı ile birlikte Borusan Mannesmann, bu sene 64'üncüsü düzenlenen "Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri" kapsamında "Distinction" kategorisinde ödül alan Avrupa'nın tek çelik boru üreticisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Mannesmann İnsan, Kurumsal Gelişim, Çevre ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Nihan Alhan, şirket olarak tüm paydaşları için daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratabilmek amacıyla çalıştıklarını belirterek, hedeflerinin "Sıfır Kaza" olduğunu ve bu amaç doğrultusunda İSG politikalarını belirlediklerini bildirdi.

Alhan, şunları kaydetti:

"Borusan Mannesmann olarak İSG ile ilgili tüm kanunlar, yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümlerine uyuyor, sürdürülebilirlik alanında sektörün öncü kurumu olarak da doğaya zarar vermeyecek sistemler ve uygulamalarla atık yönetimini sağlıyoruz. Yeşil Mutabakat'a paralel olarak tesislerimizdeki karbon salınımlarını azaltıyor, döngüsel su kullanımı, ürünlerimizin ekolojik ayak izinin takibi gibi konularda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Bütüncül olarak ele aldığımız sürdürülebilirlik çalışmalarımız kapsamında bizler için en değerli varlık olan insan kaynağımıza daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sunmak adına 32 sistemden oluşan İSG Kültürel Gelişim Programı'nı uyguluyoruz. Davranış Odaklı Gözlem ve Geri Bildirim Sistemi (B'Dost), yapay zeka ile görüntü işleme teknolojisi, işe alım süreçlerinde uygulanan İSG Kişilik Envanteri, interaktif operatör yetkilendirme eğitimleri gibi uygulamalardan oluşan İSG Kültürel Gelişim Programı ile çalışma ortamımızdaki güvenliğimizi en üst seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz."

Salgın sürecinde "Sağlık Olsun" uygulaması ile üretim tesislerinde salgın bulaş riskini en aza indirgediklerini aktaran Alhan, "Yenilikçi dijital uygulamamız 'Sağlık Olsun' ile çalışanlarımızın sağlık durumunu yakından takip ederek salgın sürecini en iyi şekilde yönettik. Bugün de salgın önlemlerimizi sıkı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz.

Tüm Borusan Mannesmanlılar için en güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmayı, 'Sıfır Kaza' stratejimiz doğrultusunda sürdüreceğiz. Bu doğrultuda dünyanın alanında en saygın kurumlarından British Safety Council tarafından Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'ne layık görülmek, İSG konusunda doğru uygulamalara imza attığımızı teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda ciddi çalışmalar yürüten Borusan Grubu, "İşte Sağlık ve Güvenlik Budur" mottosuna sahip "İş Sağlığı ve Güvenliği" manifestosu ile güvenlik standartlarına uygun bir şekilde çalışıldığının, insan sağlığının ve can güvenliğinin en önemli değerler olarak görüldüğünün, düzenli sağlık denetimiyle meslek hastalıklarını önlemeye çalışıldığının altını çiziyor. Manifesto, İSG'te verilen değer ve önemi vurguluyor.

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Borusan Mannesmann, İş Güvenliği, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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