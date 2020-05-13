"Borusan Müzik Evi"nin bu haftaki konukları: SO Duo

Borusan Klasik internette, www.karnaval.com/borusanklasikdinle adresinden, mobil ortamda ise "Karnaval" veya "Karnaval Radyo" uygulamasından dinlenebilecek.

Programı kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için tekrarı 22 Mayıs Cuma 12.00 ve 24 Mayıs Pazar 21.00'de Borusan Klasik'te yayınlanacak.

SO Duo programda, oluşturdukları farklı dönem ve türlerdeki seçkide, Bizans müziğinden Girit ezgilerine, Orta Asya geleneğinden Osmanlı musikisine kadar kendilerini derinden etkileyen yapıtları dinleyicilerine sunacak.

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