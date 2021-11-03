Borusan Müzik Evi, yeniden izleyicileriyle buluşuyor - Son Dakika

Borusan Müzik Evi'nde kasım ve aralık aylarında sahneye çıkacak sanatçı ve topluluklar açıklandı.

Uzun bir süre izleyicilerinden ayrı kalan mekan, 2021-2022 sezonunda yeni müzik, elektronik müzik, doğaçlama, dünya müziği ve cazın önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Borusan Müzik Evi'nin ilk dönem programında Abstra, Wolter Wierbos, AB Baars, Yuri Honing ve dörtlüsü, Brom, Saadet Türköz ve Martin Schütz, Berke Can Özcan ve Arve Henriksen, Scnellertollermeier, Linet Şaul, Bülent Oral, Diego Leveric, Ayşe Lebriz Berkem, Töz Trio ve Hezarfen Ensemble yer alıyor.

Hollanda'nın önemli saksofoncularından Yuri Honing, "Bluebeard" albümüyle Borusan Müzik Evi'nin programında yer alırken, Kod Müzik iş birliğiyle gerçekleşen Nova Muzak serisi Brom ile izleyicilerine yeniden merhaba diyecek.

Ardından Saadet Türköz ve Martin Schütz, "Songdreamingtrio3" adını verdikleri projesiyle bir kutlama sunacak. Berke Can Özcan ve Arve Henriksen ise Kuzey melodilerinden yola çıkan doğaçlamaları ile Borusan Müzik Evi'nde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Aralık ayında ise Kod Müzik iş birliğiyle gerçekleşen Nova Muzak serisinin konuğu Schnellertollermeier olacak. Gitarda Manuel Troller, basta Andi Schnellmann ve davulda David Meier'den oluşan üçlü konser verecek.

"Shakespeare ve Müzik" adlı etkinlikte İzmir Barok Topluluğu'nun üç üyesi, violada gamba sanatçısı Bülent Oral, soprano Linet Şaul ve lut ustası Diego Leveric Shakespeare'in yapıtları için bestelenmiş dönem müziklerini yorumlayacak ayrıca tiyatro sanatçısı Ayşe Lebriz Berkem de yazarın oyun ve sonelerini canlandıracak.

Ayın son konserinde ise Töz Trio ve Hezarfen Ensemble buluşacak. Hezarfen Ensemble, caz ve çağdaş klasik müziğin kesiştiği performanslar sergileyen Tamer Temel, Ercüment Orkut ve Cem Aksel'den oluşan Töz Trio birlikte kaydedecekleri albüm çalışmasının yeni müziklerini Borusan Müzik Evi izleyicileriyle buluşturacak.