Borusan Otomotiv'e Bir Ödül Kalite Ligi'nden

Borusan Otomotiv İletişim Merkezi, etkin dinleme, müşteri ile ilgili, yakın ve uyumlu konuşma ve etkin sonlandırma gibi kriterlerin değerlendirildiği CC Academia - Türkiye Çağrı Merkezi 2018 Kalite Ligi'nde aldığı ikincilik ödülü ile başarısına bir yenisini daha ekledi.

Dijital dönüşüm yolculuğunu da odağına alan şirket, müşterilerilerini daha iyi ve yakından tanıyarak taleplerini en hızlı şekilde karşılamayı hedefliyor.

2018 yılında The Stevie Awards'ta "Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon" kategorisinde Gümüş Stevie, "100 kişi altı Yılın Çağrı Merkezi" kategorisinde ise Bronz Stevie Ödülü'nün sahibi olan Borusan Otomotiv, Contact Center World Awards da "En İyi Dış Kaynak Çağrı Merkezi" kategorisinde Bronz ödülün sahibi olmuştu.