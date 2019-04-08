Son Dakika Haberleri: Borusan Otomotiv Motorsport'tan İlk Sana Gerçeklik Adımı

Borusan Otomotiv Motorsport'tan İlk Sana Gerçeklik Adımı

1 saat önce

CARMEDYA – Borusan Otomotiv Motorsport sanal gerçeklik projesinden için ilk pilotunu seçti. Marka bu adım ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Borusan Otomotiv Motorsport, sanal gerçeklik projesi için ilk adımını attı. Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) E-Team GT Kupası’nın 20 finalistinin katıldığı BOM Akademi Performans Sürüş Eğitimi sırasında gösterdikleri başarı sayesinde seçilen 4 genç katılımcı gerçek...The post Borusan Otomotiv Motorsport’tan ilk sana gerçeklik adımı appeared first on Carmedya.

Borusan Otomotiv Motorsport'tan İlk Sana Gerçeklik Adımı, System.String[]
CARMEDYA - Borusan Otomotiv Motorsport sanal gerçeklik projesinden için ilk pilotunu seçti. Marka bu adım ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Borusan Otomotiv Motorsport, sanal gerçeklik projesi için
ilk adımını attı. Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) E-Team GT Kupası'nın 20
finalistinin katıldığı BOM Akademi Performans Sürüş Eğitimi sırasında
gösterdikleri başarı sayesinde seçilen 4 genç katılımcı gerçek yarış
otomobilleriyle ilk kez buluştu. BOM'un tecrübeli pilotları önderliğinde motor
sporları eğitimi almak üzere İzmit Körfez Pisti'nde bir araya gelen adaylar,
aynı zamanda 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın bir yarışında start almak üzere
birbiri ile mücadele etti. Kaan Kalkavan, Tunca Gönüldaş, Mertcan Solak ve Ufuk
Baba'dan oluşan genç pilot adayları takımın bu yıl GT4 Avrupa Serisi'nde
yarışacağı BMW M4 GT4'ün direksiyonunda piste çıkarak unutulmayacak bir deneyim
yaşadığı test gününde, sanaldan gerçeğe giden yolda seçilen isim de takım
yöneticileri tarafından belirlendi. Bugüne kadarki performanslarının tamamının
göz önüne alındığı detaylı incelemelerin sonucunda Tunca Gönüldaş, BOM ekibinde
yer almaya hak kazandı.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:08 

Tunca, Borusan Otomotiv, Otomobil
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