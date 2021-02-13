Borusan Otomotiv Premium'dan kısa dönem kiralama fırsatı - Son Dakika

Borusan Otomotiv Premium, sınırlı bir süre için geçerli kampanyasında kullanılmış otomobillerde kısa dönem kiralama avantajları sunuyor.

Minimum 1 aydan maksimum 12 aya kadar kiralama fırsatıyla Borusan Otomotiv Premium, hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Kısa dönem kiralama fırsatından yararlananlar, 30 gün önceden haber vermek koşuluyla otomobilini iade etme hakkı da elde ediyor.

Daha detaylı bilgi için, 0850 252 44 44 numaralı telefon ve https://www.premiumkiralama.com/kisa_donem_kiralama_firsati adresi üzerinden Borusan Otomotiv Premium'a ulaşılabiliyor.