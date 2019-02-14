Borusan Quartet "Die Winterreise" ile İş Sanat Konser Salonu'nda

İş Sanat Konser Salonu, opera sahnesinin özel sesi Shenyang ve Borsan Quartet'i konuk ediyor. Şangay Operası'nın daimi sanatçısı ünlü bas bariton ve Türkiye'nin önemli yaylı dörtlüsü Borusan Quartet, orijinali piyano ve vokal için yazılmış olan, Franz Schubert'in bestelediği Die Winterreise eserinin Türkiye prömiyerini 6 Mart Çarşamba akşamı 20.30'da İş Sanat Konser Salonu'nda yapacak.

Şangay Konservatuvarı'ndaki çalışmalarının ardından, Julliard'tan mezun olan müzisyen, sırasıyla Salzburg Young Artist Project ve Metropolitan Opera Lindemann Young'a katıldı. Önemli bir lied yorumcusu olan Shenyang, 2015 yılında Schubert'in Winterreise'sini Şangay'daki Symphony Hall'de olağanüstü bir performansla ortaya koyarak beğeni topladı.

Köklerinden aldığı müzikal mirası eşsiz bir zenginlikle Batı müziğine aktaran sanatçı, Bach ve Mozart'tan, Rachmaninov ve Mahler'e geniş repertuvarıyla biliniyor. Dünya çapında birçok seçkin salonda, saygın toplulukla aynı sahneyi paylaşan sanatçıya, 6 Mart akşamı Esen Kıvrak, Özgür Baskın, Efdal Altun ve Çağ Erçağ'dan oluşan Türkiye'nin ödüllü yaylı dörtlüsü Borusan Quartet eşlik edecek.