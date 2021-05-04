Borusan Sanat, çevrim içi yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşuyor - Son Dakika

Borusan Sanat, çevrim içi yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşuyor

04.05.2021 12:59
Borusan Sanat, çevrim içi yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşuyor, System.String[]

Borusan Sanat, çevrim içi video platformu "www.borusansanat.tv" üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicilerine ulaşmaya devam ediyor.

Borusan Sanat, çevrim içi video platformu "www.borusansanat.tv" üzerinden yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicilerine ulaşmaya devam ediyor.

Borusan Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs'ta Evrim Demirel Trio'nun Borusan Müzik Evi için kaydettiği "Stanpolites" başlıklı projesi, 9 Mayıs'ta ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın (BİFO) daimi konuk şefi olacak Patrick Hahn'ın yönetiminde BİFO ile Başyapıtlar-II dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Caz ve klasik müziğin yetenekli isimlerinden besteci ve caz piyanisti Evrim Demirel, Alman kontrabasçı Andreas Metzler ve İtalyan davulcu Riccardo Marenghi'nin yer aldığı üçlü, "Stanpolites" başlıklı konserinde, bir araya geldikleri şehir olan İstanbul'un multi-kültürel yapısının yansımalarını, Osmanlı motifleri ve kolektif kompozisyonlar ile çağdaş bir bakış açısıyla yorumluyor.

Konser öncesinde Evrim Demirel Trio'nun Back On Stage ile gerçekleştirdiği söyleşi borusansanat.tv'de yayında olacak.

BİFO'nun daimi konuk şefi Patrick Hahn'dan iki konser

Patrick Hahn yönetimindeki ilk konser, Charles Ives'ın "Three Places in New England" eseriyle başlayacak ve Ludwig van Beethoven'ın "7. Senfoni"si ile tamamlanacak.

"Gelenekten Geleceğe" adındaki diğer konserde ise 20. yüzyılın müzik dilini belirleyen iki dev isim olan Anton von Webern ve Benjamin Britten'ın yapıtları, tüm zamanların ilham perisi Mozart'ın ünlü "Linz Senfonisi" ile birleşiyor.

Her iki BİFO konserinin öncesinde de müzik yazarı Serhan Bali, sohbetleriyle borusansanat.tv'de olacak.

Çağdaş müzik ve disiplinlerarası performansları dinleyicilerine sunmaya devam eden Borusan Müzik Evi'nde, davulcu ve caz bestecisi Joost Lijbaart'ın daha önce yayınlanan programı için hazırladığı seçkisi 7 Mayıs'ta bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.

Evrim Demirel, Konser, Mayıs, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Borusan Sanat, çevrim içi yayınladığı ücretsiz konser kayıtlarıyla müzikseverlerle buluşuyor - Son Dakika


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