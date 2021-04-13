Borusan Sanat, dijital platformlar üzerinden yayınladığı konserlerine devam ediyor - Son Dakika

Ağırladığı birbirinden değerli solist ve şefler ile adından övgüyle söz ettiren Borusan Sanat, bu hafta da dijital platformlar üzerinden dopdolu bir program hazırladı. 15 Nisan Perşembe günü Borusan Klasik'te canlı yayınlanacak konserde genç Avusturyalı şef Patrick Hahn şefliğinde BİFO, György Ligeti ve Johannes Brahms'ın yapıtlarını seslendirilecek. 20. yüzyıla hakkını veren usta bestecilerden biri olan Ligeti'nin anavatanı Romanya'nın halk ezgilerini yeni buluşlarıyla birleştirdiği Orta Avrupa'nın renklerini ve enerjisini yansıtan sevilen eseri Rumen Konçertosu ile açılacak konserde ayrıca BİFO, Brahms'ın Detmold yıllarında yazdığı ilk serenadını seslendirecek.

15 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te yayınlanacak konser öncesinde, saat 13.40'ta Serhan Bali dinleyicilerle bir araya gelecek.

borusansanat.tv'de bu hafta iki konser!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Borusan Quartet, 18 Nisan Pazar günü saat 11.30'da "Ustalar Geçidi" başlığını taşıyan konserle dinleyicileriyle buluşurken, onursal şef Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, başlığını taşıyan konserde, viyolonselci Camille Thomas'yı ağırlıyor.

Borusan Quartet, 20. yüzyılın müzik dehalarından Anton von Webern'in 21 yaşındayken ilhamını bir aşkın acısıyla bularak bestelediği Langsamer Satz ve ustaların ustası Johannes Brahms'ın müzik yaşamının önceki yıllarına ait birikimlerini ustaca işlediği La Minör 2 Numaralı Dörtlü'sünü seslendirilecek.

Camille Thomas'nın eşliğinde BİFO, 1730 yılına ait bir Stradivarius ile Robert Schumann'ın konçerto repertuvarına kazandırdığı nadir incilerden biri olan La minör Konçertosu'nu seslendirilecek. Konser ayrıca, Türkiye'de çağdaş müziğin üretimi ve eğitimi üzerine yeri doldurulamayacak emekler vermiş olan değerli bestecimiz ve eğitmenimiz Muammer Sun'un Yaylı Çalgılar Orkestrası için Türküler ve Oyun Havaları alt başlığını taşıyan Demet adlı yapıtı ile başlayacak.