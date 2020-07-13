Borusan Sanat yeni sezon düzenlemelerini mektupla duyurdu - Son Dakika

Borusan Sanat yeni sezon düzenlemelerini mektupla duyurdu

Borusan Sanat, yeni sezon etkinliklerine ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı bir mektubu, izleyenleriyle paylaştı.

Borusan Sanat, yeni sezon etkinliklerine ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı bir mektubu, izleyenleriyle paylaştı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi konserlerini mayıs ayına kadar iptal eden Borusan Sanat, dijital arşivinin bir kısmını sanatseverlerin erişime açmıştı.

Arşivindeki konser kayıtlarını paylaşarak faaliyetine devam eden Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, ekimden itibaren izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Borusan Sanat tarafından kaleme alınan mektupta kısaca şu bilgilere yer verildi:

"Öncelikle, salgınla ilgili alınan tedbir ve kurallara sıkı sıkıya bağlı kalacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Borusan Sanat olarak, yeni sezon programımızı bugüne dek hep nisan ayında açıklamıştık. Ancak bu yıla özgü malum sebeple, konser planlarımızı baştan düzenlemeye mecbur olduk ve yeni sezona ait konserlerimizin de tümünü açıklamak yerine ekim, kasım ve aralık konserlerini eylül ortasında duyurma yolunu seçtik. Ayrıca, Bifokart işlemlerimizin duyurusunu da bu tarihte yapacağız.

Yeni sezonda, kasım ve aralık ayı için planladığımız Borusan Quartet'in yanı sıra Borusan Müzik Evi'nde gerçekleşecek konserlerimizi ne yazık ki seyircisiz düzenlemek zorundayız ancak bu konserlerimizin kayıtlarını web sitemiz üzerinden yayınlayacağız.

Kamu kurumları ve sağlık örgütlerinin yönergeleri, sosyal mesafe ve diğer önleyici tedbirler nedeniyle; her zaman sahnede görmeye alıştığımız Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ise bu kez daha küçük bir kadroyla sizlerle buluşacak. Buna bağlı olarak seyirci sayımızın da eski kapasitemize nazaran azalacağını, gerçekleştireceğimiz fiziksel konserlerde mesafeyi korumak amacıyla bu tedbirleri almakla sorumlu olduğumuzu hatırlamanızı rica ediyoruz."

Borusan Holding, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Borusan Sanat yeni sezon düzenlemelerini mektupla duyurdu - Son Dakika
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