Son Dakika Haberleri: Borussia Dortmund, 3 puanı 3 golle aldı
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Borussia Dortmund, 3 puanı 3 golle aldı

1 saat önce

Sarı-siyahlılar, Bundesliga'nın 2. haftasında Rhein Energie Stadı'nda Köln'ün konuğu oldu.

Borussia Dortmund, 3 puanı 3 golle aldı, System.String[]

Sarı-siyahlılar, Bundesliga'nın 2. haftasında Rhein Energie Stadı'nda Köln'ün konuğu oldu.


Ev sahibi ekip 29. dakikada Dominick Draxler'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.


Çekişmeli geçen maçta Borussia Dortmund, 70. dakikada Jadon Sancho, 86. dakikada Achraf Hakimi ve 90 4. dakikada Paco Alcacer'in golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.


Borussia Dortmund sezona 2'de 2 yaparak başlarken, Köln ise ikinci mağlubiyetini aldı.


Bundesliga'nın 2. haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.

Borussia Dortmund, Köln, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:27 
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