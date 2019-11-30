Son Dakika Haberleri: Borussia Dortmund, başkent deplasmanından 3 puanla döndü
Son Dakika Spor Borussia Dortmund, başkent deplasmanından 3 puanla döndü - Son Dakika Spor

Borussia Dortmund, başkent deplasmanından 3 puanla döndü

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i 2-1 yendi.

Borussia Dortmund, başkent deplasmanından 3 puanla döndü, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i 2-1 yendi.


Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 13. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Hertha Berlin'in konuğu oldu.

Konuk ekip 15. dakikada Jadon Sancho ve 17. dakikada Thorgan Hazard ile üst üste bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.


Başkent ekibi, 34. dakikada Vladimir Darida'nın attığı golle skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı Borussia Dortmund'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.


Çekişmeli geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve sarı-siyahlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Mats Hummels'in 45. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle Borussia Dortmund, ikinci yarıda 10 kişi mücadele etti.


Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 23'e çıkararak, üst sıralardan kopmadı.

Üç gün önce teknik direktörlük görevine Jürgen Klinsmann'ı getiren Hertha Berlin ise 11 puanda kaldı ve düşme hattında yer aldı.

Bugün oynanan diğer karşılamalarda Hoffenheim- Fortuna Düsseldorf ve Köln- Augsburg karşılaşmaları 1-1 berabere tamamlanırken, Leipzig deplasmanda Paderborn'u 3-2 mağlup etti.

Borussia Dortmund, Hertha Bsc, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:04 Kaynak: AA
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