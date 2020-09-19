Borussia Dortmund, Bundesliga'ya 3 puanla başladı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ilk haftasında Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendi.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ilk haftasında Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendi.
Geçen sezonun 2'ncisi Borussia Dortmund ile 4'üncüsü Borussia Mönchengladbach, Signal Iduna Park'ta karşılaştı.
Ev sahibi Borussia Dortmund, Reyna'nın 35, Haaland'ın 54 (penaltıdan) ve 77. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Son Dakika Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Fenerbahçe, harcama limiti nedeniyle TFF'ye dava açıyor Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı Belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti