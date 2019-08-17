Son Dakika Haberleri: Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç
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Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç

32 dakika önce

Augsburg'un 1. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund'un gollerini 3 ve 59. dakikalarda Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada Marco Reus ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti.

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Augsburg'un 1. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund'un gollerini 3 ve 59. dakikalarda Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada Marco Reus ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Paderborn'u 3-2, Wolfsburg sahasında Köln'ü 2-1 ve Freiburg sahasında Mainz 05'i 3-0 mağlup etti.
Borussia Dortmund, Marco Reus, Augsburg, Köln, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:57 
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