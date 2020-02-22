Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yenerek zirve yarışından kopmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yenerek zirve yarışından kopmadı - Son Dakika Spor

Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yenerek zirve yarışından kopmadı

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yendi.

Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yenerek zirve yarışından kopmadı, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 yendi.


Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 23. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 52. dakikada Dan-Axel Zagadou ve 66. dakikada Erling Haaland ile bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.


Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı ve zirveden kopmadı.


Werder Bremen ise 17 puanda kalarak düşme hattından çıkamadı.

Günün diğer karşılaşmalarında Köln, deplasmanda Hertha Berlin'i 5-0, Fortuna Düsseldorf da deplasmanda Freiburg'u 2-0 yenerken, Borussia Mönchengladbach, sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Borussia Dortmund, Werder Bremen, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:56 Kaynak: AA
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