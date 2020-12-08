Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti

08.12.2020 22:58
Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti, System.String[]

Alman ekibi Borussia Dortmund, geriye düştüğü karşılaşmada Zenit'i 2-1 mağlup etti ve grubunu lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Öte yandan maçın 58. dakikasında oyuna giren Yousouffa Moukoko, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan en genç oyuncu olarak rekor kırdı.

Şampiyonlar Ligi F grubu son hafta mücadelesinde Zenit ile Borussia Dortmund, Gazprom Arena'da karşılaştı. Deplasman ekibi karşılaşmayı geriden gelerek kazandı.

Karşılaşmada Zenit'in golü; 16. dakikada Driussi'den geldi. Dortmund'un golleri ise 68. dakikada Lukasz Piszczek ve 79. dakikada Axel Witsel'den geldi.

Dortmund, bu sonuçla birlikte puanını 13'e yükseltti ve grubu lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. Zenit ise grubu 1 puanla tamamladı.

Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti
Yousouffa Moukoko

MOUKOKO REKOR KIRDI

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Yousouffa Moukoko, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan en genç oyuncu oldu. 16 yaş 18 günlükken sahaya çıkan Moukoko, daha önce 16 yaş 85 günlükken sahaya çıkan Celestine Babayaro'nun rekorunu kırmış oldu.

Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti

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Son Dakika Spor Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti - Son Dakika Spor


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