Borussia Dortmund evinde 1 puanla yetindi

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 11'e, Werder Bremen ise 7'ye çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere sona erdi.

Konuk ekip 8. dakikada Milot Rashica ile 1-0 öne geçse de Borussia Dortmund 9. dakikada Mario Götze 'nin attığı golle eşitliği sağladı. Marco Reus 41. dakikada takımını öne geçirdi ve ilk yarı 2-1 bitti.

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