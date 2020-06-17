Borussia Dortmund evinde Mainz 05'e 2-0 yenildi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'e 2-0 yenildi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'e 2-0 yenildi.

Bundesliga'nın 32. haftasında Signal Iduna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mainz 05, 33'üncü dakikada Jonathan Burkhardt'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip 49'uncu dakikada Jean-Philippe Mateta'nın penaltıdan filelere gönderdiği topla skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Mainz 05, deplasmanda Borussia Dortmund'u 2-0 yendi.

Borussia Dortmund 66 puanla 2'inci sırda bulunurken, kümede kalma adında önemli 3 puan alan Mainz 05, 34 puanla 15. sırada yer alıyor.

Bayer Leverkusen 3 puanı 3 golle aldı Bayer Leverkusen de sahasında Köln'ü 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 7'nci dakikada Sven Bender, 40'ıncı dakikada Kai Havertz ve 83'üncü dakika Moussa Diaby attı.

Köln'ün tek golünü 59'uncu dakikada Sebastiaan Bornauw kaydetti.

Bayer Leverkusen puanını 60'a çıkartarak 4. sırada yer aldı ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılma mücadelesini sürdürdü. Köln ise 35 puanla 13'üncü sıraya geriledi. Fortuna Düsseldorf müsabakanın son bölümde bulduğu gollerle 1 puanı aldı Leipzig ise sahasında düşme hattında bulunan Fortuna Düsseldorf ile 2-2 berabere kaldı.

Leipzig'in golleri 60'ıncı dakikada Kevin Kampl ve 63'üncü dakikada Timo Werner'den geldi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Steven Skrzybski ve 90+2'inci dakikada Andre Hoffmann ile üst üste iki gol bulan Fortuna Düsseldorf, deplasmandan 1 puanı son bölümde atılan gollerle aldı. Leipzig ekibi 63 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Fortuna Düsseldorf 29 puanla 16'ıncı sırada bulunuyor. Günün diğer maçında da Hoffenheim, deplasmanda Augsburg'u 3-1 yendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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