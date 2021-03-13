Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu gollerle Hertha Berlin'i 2-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 25. haftasında Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan Borussia Dortmund-Hertha Berlin karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
İkinci yarıda gol yollarında etkili olan sarı-siyahlılar, 54. dakikada Julian Brandt ve 90+1. dakikada Youssoufa Moukoko'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.
Hertha Berlin ise 21 puan ve maç fazlasıyla 15. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA
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