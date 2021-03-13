Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu gollerle Hertha Berlin'i 2-0 yendi - Son Dakika

Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu gollerle Hertha Berlin'i 2-0 yendi

13.03.2021 22:35
Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu gollerle Hertha Berlin'i 2-0 yendi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 25. haftasında Signal Iduna Park Stadı'nda oynanan Borussia Dortmund-Hertha Berlin karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda gol yollarında etkili olan sarı-siyahlılar, 54. dakikada Julian Brandt ve 90+1. dakikada Youssoufa Moukoko'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

Hertha Berlin ise 21 puan ve maç fazlasıyla 15. sırada yer alıyor.

Borussia Dortmund, Bundesliga, Almanya, Berlin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu gollerle Hertha Berlin'i 2-0 yendi - Son Dakika Spor


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