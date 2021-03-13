Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu gollerle Hertha Berlin'i 2-0 yendi

Hertha Berlin ise 21 puan ve maç fazlasıyla 15. sırada yer alıyor.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

İkinci yarıda gol yollarında etkili olan sarı-siyahlılar, 54. dakikada Julian Brandt ve 90+1. dakikada Youssoufa Moukoko'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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