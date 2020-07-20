Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı 25 milyon Euro'ya transfer etti - Son Dakika

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı 25 milyon Euro'ya transfer etti

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Birmingham City'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Birmingham City'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için Alman ekibinin 25 milyon avro bonservis ödediği, futbolcunun yıllık 3 milyon avro kazanacağı basına yansıdı.


Birmingham City ile geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Bellingham, 4 gol attı. İngiliz futbolcunun takıma 30 Temmuz'da katılacağı ve 22 numaralı formayı giyeceği açıklandı.


Manchester United, Birmingham City, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:51 

Son Dakika Spor Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı 25 milyon Euro'ya transfer etti - Son Dakika Spor
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