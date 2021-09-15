Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alman ekibinin file bekçisi tribünlerdeki atmosferden çok etkilendiğini söyledi.
Gregor Kobel açıklamasında, "Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı. Beşiktaş, ilk 20 dakika iyi oynadı. 20. dakikadan sonra biz devraldık. Maçın hakimiyeti 20'den sonra bize geçti" dedi.
Son Dakika › Spor › Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı - Son Dakika Spor