Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 yenildiği maçın ardından Alman ekibinin kalecisi Gregor Kobel açıklamalarda bulundu. Vodafone Park'taki atmosferden çok etkilendiğini belirten Kobel, "Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı" dedi.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alman ekibinin file bekçisi tribünlerdeki atmosferden çok etkilendiğini söyledi. "İLK BAŞTA ÇOK ZORLANDIK" Gregor Kobel açıklamasında, "Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı. Beşiktaş, ilk 20 dakika iyi oynadı. 20. dakikadan sonra biz devraldık. Maçın hakimiyeti 20'den sonra bize geçti" dedi.

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