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Borussia Dortmund maçından notlar - Son Dakika

Borussia Dortmund maçından notlar

15.09.2021 20:01
Borussia Dortmund maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan 3'ü zorunlu 5 değişiklikBeşiktaş Park'ta 1282 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçıSergen Yalçın'ın ilk Kupa 1 deneyimiN'Sakala 2 maç sonra 11'deMontero formayı giydiRosier hariç savunma değiştiBorussia Dortmund'da 2 değişiklikOlgucan KALKAN / - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk...

Sergen Yalçın'dan 3'ü zorunlu 5 değişiklik

Beşiktaş Park'ta 1282 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı

Sergen Yalçın'ın ilk Kupa 1 deneyimiN'Sakala 2 maç sonra 11'deMontero formayı giydiRosier hariç savunma değiştiBorussia Dortmund'da 2 değişiklik

Olgucan KALKAN/ - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti. Beşiktaş Park'ta saat 19.45'te başlayan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz düdük çaldı. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian ve Roberto del Palomar üstlendi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sakatlıkları bulunan Vida, Teixeira ve N'Koudou'nun yerine Montero, Atiba Hutchinson ve Cyle Larin'i 11'de görevlendirdi. Ayrıca Necip Uysal'ın yerine Welinton, Rıdvan Yılmaz'ın yerine ise Fabrice N'Sakala forma giydi.Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü Rosier, Welinton, Montero ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı görevlendiren Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Pjanic ve Atiba, solunda ise Larin görev yaptı. Tecrübeli teknik adamın, gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.BEŞİKTAŞ PARK'TA 1282 GÜN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇIBeşiktaş Park'ta 1282 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı oynandı. Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçta Beşiktaş Park, 1282 gün sonra Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada son olarak 14 Mart 2018 tarihinde yine bir Alman takımı olan Bayern Münih'i konuk etmişti. Alman ekibi, o maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PAOK ile karşı karşıya gelmiş, ancak pandemi nedeniyle tur tek maç üstünden oynanmıştı. Siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibine 3-1 mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam etmişti.SERGEN YALÇIN'IN İLK KUPA 1 DENEYİMİBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında bir müsabakada teknik direktör olarak görev aldı. Siyah-beyazlı ekibin başında geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk kez görev yaptı. Geçen sezon Trabzonspor'un ceza almasının ardından Şampiyonlar Ligi'ne 2'nci Ön Eleme Turu'ndan dahil olan Sergen Yalçın ve öğrencileri, PAOK'a elenerek Şampiyonlar Ligi'nde devam edememişti. Yalçın, geçen yıl alınan şampiyonluğun ardından Borussia Dortmund maçı ile Kupa 1'e adım attı.N'SAKALA 2 MAÇ SONRA 11'DESiyah-beyazlılarda, Fransız sol bek Fabrice N'Sakala 2 maçlık aranın ardından 11'de görev aldı. Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçında görev yapan N'Sakala, karşılaşmanın son dakikalarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle oyundan çıkmıştı. Sonrasında oynanan Fatih Karagümrük maçında kadroya dahil edilmeyen 31 yaşındaki savunmacı, Yeni Malatyaspor maçında ise yedek kulübesinde yer almış ancak oyuna dahil olmamıştı. Öte yandan Kanada Milli Takımı'ndan geç döndükleri için Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de 1 maçlık aranın ardından Dortmund karşısında görev yaptı.MONTERO FORMAYI GİYDİBeşiktaş'ın transfer döneminde bu kez bonservisiyle kadrosuna kattığı Francisco Montero, Borussia Dortmund karşısında bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Domagoj Vida'nın Yeni Malatyaspor maçında sakatlanmasının ardından savunmanın göbeğinde İspanyol stoper Montero görev yaptı. Transfer döneminin sonlarında transfer edilen Montero, Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer almış ancak forma giymemişti. Montero, bu sezon Borussia Dortmund maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı terletti. ROSIER HARİÇ SAVUNMA DEĞİŞTİSiyah-beyazlı ekipte, Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de görev yapan savunma oyuncularının 3'ü değişti. Ligde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde sağ bekte Valentin Rosier görev yaptı. Vida'nın sakatlığı sonrasında yerine Francisco Montero görev yaparken, Necip Uysal'ın yerine de Welinton görev aldı. Sol bekte ise ligde görev yapan Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala 11'de sahaya çıktı.BORUSSİA DORTMUND'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Bundesliga'nın 4'üncü haftasında deplasmanda 4-3 kazanılan Bayer Leverkusen maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. 45 yaşındaki Alman teknik direktör savunmada Pongracic'in yerine Hummels, Witsel'in yerine ise Malen'e şans verdi. Dortmund'un Beşiktaş maçındaki 11'i şöyle: Kobel - Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro, Bellingham, Brandt, Dahoud, Reus, Malen, Haaland.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Borussia Dortmund maçından notlar - Son Dakika Spor


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