Borussia Dortmund müthiş geri dönüş

Signal Iduna Park'ta oynanan maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Inter oldu. Conte'nin öğrencileri 5. dakikada Martinez ve 40. dakikada Vecino'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda ise Inter için her şey tersine döndü. Dortmund, 51. dakikada Hakimi ile skoru 2-1'e getirerek umutlandı. 64. dakikada Brandt maça 2-2'lik dengeyi getiren golü kaydetti.



77. dakikada maçın yıldızı Hakimi bir kez daha sahneye çıktı ve Dortmund taraftarını sevinçten çılgına çeviren golü kaydetti. 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund unutulmaz maçtan 3-2 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 7 yaptı ve grupta 2. sıraya yerleşti. Inter ise 4 puanda kalarak grupta 3. sırada yer aldı. Grubun bir diğer maçında Bracelona sahasında Slavia Prag ile golsüz berabere kalmıştı.