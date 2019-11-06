Son Dakika Haberleri: Borussia Dortmund müthiş geri dönüş
Son Dakika Spor Borussia Dortmund müthiş geri dönüş

Borussia Dortmund müthiş geri dönüş

7 saat önce

Signal Iduna Park'ta oynanan maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Inter oldu.

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Signal Iduna Park'ta oynanan maça hızlı başlayan taraf konuk ekip Inter oldu. Conte'nin öğrencileri 5. dakikada Martinez ve 40. dakikada Vecino'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.


İkinci yarıda ise Inter için her şey tersine döndü. Dortmund, 51. dakikada Hakimi ile skoru 2-1'e getirerek umutlandı. 64. dakikada Brandt maça 2-2'lik dengeyi getiren golü kaydetti.


77. dakikada maçın yıldızı Hakimi bir kez daha sahneye çıktı ve Dortmund taraftarını sevinçten çılgına çeviren golü kaydetti. 3-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund unutulmaz maçtan 3-2 galip ayrıldı.


Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 7 yaptı ve grupta 2. sıraya yerleşti. Inter ise 4 puanda kalarak grupta 3. sırada yer aldı. Grubun bir diğer maçında Bracelona sahasında Slavia Prag ile golsüz berabere kalmıştı.

Borussia Dortmund, Dortmund, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:03 
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