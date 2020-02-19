Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 2-1 mağlup etti
52 dakika önce
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında konuk ettiği PSG'yi Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında B. Dortmund sahasında PSG ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi mücadeleyi 2-1 kazandı. Dortmund'un golleri Haaland'dan gelirken PSG'nin tek golünü Neymar kaydetti. Bu sonuçla Dortmund rövanş için avantaj elde etmiş oldu.
PSG'DE MEUNİER VE VERRATTİ RÖVANŞTA YOK
Paris Saint-Germain'de Thomas Meunier ve Marco Verratti, gördükleri sarı kartla rövanş maçında cezalı duruma düştü. Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can mücadeleye 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Mücadelenin rövanşı 11 Mart Çarşamba günü oynanacak.
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19.02.2020 01:54:00. #1.13#
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