Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi - Son Dakika Spor

Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi.

Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0 yendi.


Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 22. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı'nda Eintracht Frankfurt'u konuk etti.


Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 33. dakikada Lukasz Piszczek'in golüyle 1-0 önde tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 50. dakikada Jadon Sancho, 54. dakikada Erling Haaland ve 74. dakikada Raphael Guerreiro ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.


Borussia Dortmund puanını 42'ye çıkardı.

Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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