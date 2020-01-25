Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü 5-1 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü 5-1 yendi - Son Dakika Spor

Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü 5-1 yendi

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü 5-1 yendi.

Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü 5-1 yendi, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü 5-1 yendi.


Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 19. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park'ta Köln'ü konuk etti.


Ev sahibi ekip ilk yarıyı 1. dakikada Raphael Guerreiro ve 29. dakikada Marco Reus'un golleriyle 2-0 önde tamamladı.


İkinci yarıya da hızlı başlayan Borussia Dortmund 48. dakikada Jadon Sancho'nun topu filelere göndermesiyle skoru 3-0 yaptı.


Köln takımı 64. dakikada Mark Uth'un golüyle durumu 3-1'e getirdi.


Borussia Dortmund, oyuna 65. dakikada Thorgan Hazard'ın yerine dahil olan Erling Haaland ile 77. ve 87. dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Sarı siyahlıların devre arasında Avusturya ekibi Salzburg'dan 20 milyon avro transfer bedeliyle renklerine bağladığı 19 yaşındaki Haaland geçen hafta Augsburg'a karşı Bundesliga'da çıktığı ilk maçında 3 gol atmıştı. Haaland böylelikle Bundesliga'da çıktığı ilk iki maçında toplam 5 gol kaydetme başarısıyı gösterdi.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 36'ya çıkardı. Köln takımı ise 20 puanda kaldı.


Bundesliga'nın 19. haftası yarın oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek.

Borussia Dortmund, Almanya, Köln, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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