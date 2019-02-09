Son Dakika Haberleri: Borussia Dortmund Şampiyonluk Yarışında Yara Aldı

Borussia Dortmund Şampiyonluk Yarışında Yara Aldı

1 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, 3-0 öne geçtiği mücadelede konuk ettiği Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı.

Borussia Dortmund Şampiyonluk Yarışında Yara Aldı, System.String[]
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Borussia Dortmund, 3-0 öne geçtiği mücadelede konuk ettiği Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı.


Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 21. haftasında Signal Iduna Park'ta Hoffenheim'ı konuk etti.


Ev sahibi ekip, 32. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Mario Götze ve 67. dakikada Raphael Guerreiro ile bulduğu gollerle 3-0 öne geçti. Maçın son bölümünde atak bir oyun sergileyen Hoffenheim, 75. ve 87. dakikalarda Ishak Belfodil ve 83. dakikada Pavel Kaderabek ile ağları sarstı ve karşılaşma, 3-3 berabere tamamlandı.

Maça yedek kulübesinden başlayan Borussia Dortmundlu milli futbolcu Ömer Toprak, 83. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna dahil olurken, konuk ekipte maça ilk 11'de başlayan Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, 45 dakika oyunda kaldı.


Geçen hafta Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan ve hafta arasında Almanya Kupası 3. turunda Werder Bremen'e yenilerek elenen sarı-siyahlılar, kötü gidişatını sürdürdü.

Bu sonuçla Borussia Dortmund 50 puanla liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 30 puanla 9. sıraya geriledi.

Günün diğer karşılaşmalarında Wolfsburg, deplasmanda Freiburg ile 3-3 berabere kalırken, Hannover 96 sahasında Nürnberg'i 2-0, Hertha Berlin de deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etti. Leipzig-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise 0-0 berabere sonuçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:27 Kaynak: AA

Almanya, Hoffenheim, Borussia Dortmund, Spor
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