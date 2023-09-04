Dortmund, Süper Lig'den bir takımın Salih Özcan için yaptığı teklifi reddetti - Son Dakika

Dortmund, Süper Lig'den bir takımın Salih Özcan için yaptığı teklifi reddetti

Son Güncelleme: 04.09.2023 17:14

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan'a Süper Lig'den transfer teklifi yapıldı. Dortmund'un Salih Özcan için yapılan satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddettiği ve teklif yapan kulübün Galatasaray olduğu belirtildi.

Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'a Süper Lig'den bir teklif yapıldı. Alman devi ise yapılan bu teklifi reddetti.

SÜPER LİG'DEN BİR TAKIM TEKLİF YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig'de bir takım milli orta saha oyuncusu Salih Özcan için Borussia Dortmund'a teklif yaptı.

TEKLİF YAPAN GALATASARAY MI?

Alman devinin Salih Özcan için yapılan satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddettiği belirtildi. Öte yandan teklif yapan bu kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü.

Borussia Dortmund, Süper Lig'den bir takımın Salih Özcan için yaptığı teklifi reddetti

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Son Dakika Futbol Dortmund, Süper Lig'den bir takımın Salih Özcan için yaptığı teklifi reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dortmund, Süper Lig'den bir takımın Salih Özcan için yaptığı teklifi reddetti - Son Dakika
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