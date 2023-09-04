Dortmund, Süper Lig'den bir takımın Salih Özcan için yaptığı teklifi reddetti

Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'a Süper Lig'den bir teklif yapıldı. Alman devi ise yapılan bu teklifi reddetti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig'de bir takım milli orta saha oyuncusu Salih Özcan için Borussia Dortmund'a teklif yaptı.
Alman devinin Salih Özcan için yapılan satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddettiği belirtildi. Öte yandan teklif yapan bu kulübün Galatasaray olduğu öne sürüldü.
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