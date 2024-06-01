Borussia Dortmund\'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu

Futbol

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. İspanyol devi böylelikle kupayı 15. kez müzesine götürdü.

2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabakada 74. dakikada Carvajal ve 83. dakikada Vinicius Jr.'ın attığı gollerle 2-0 kazanan Real Madrid şampiyonluğa ulaştı. Borussia Dortmund ilk yarıda Füllkrug ile direği geçemedi.

ARDA GÜLER VE SALİH ÖZCAN FORMA GİYEMEDİ

Öte yandan Real Madrid forması giyen Arda Güler, yedek başladığı bu önemli mücadelede süre alamadı. Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan da müsabakada forma şansı bulamadı.

REAL MADRİD KUPAYI 15. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

"Devler Ligi" finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15'inci kez müzesine götürdü. Real Madrid; daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaşmıştı. Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etmişti.

İTALYAN TEKNİK ADAM ANCELOTTİ'NİN 5. ZAFERİ

Devler Ligi'nin en başarılı teknik direktörü olan İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti, kariyerinde 5. kez bu sevinci yaşadı. Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014, 2022 ve 2024'te mutlu sona ulaştı. İngiliz Bob Paisley, Fransız Zinedine Zidane ve İspanyol Josep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 3'er zaferle Ancelotti'yi takip ediyor.