Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu - Son Dakika
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Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu

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Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. İspanya ekibi, Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez müzesine götürmeyi başardı.

01.06.2024 23:52  Güncelleme: 00:25
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Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. İspanyol devi böylelikle kupayı 15. kez müzesine götürdü.

2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabakada 74. dakikada Carvajal ve 83. dakikada Vinicius Jr.'ın attığı gollerle 2-0 kazanan Real Madrid şampiyonluğa ulaştı. Borussia Dortmund ilk yarıda Füllkrug ile direği geçemedi.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu

ARDA GÜLER VE SALİH ÖZCAN FORMA GİYEMEDİ

Öte yandan Real Madrid forması giyen Arda Güler, yedek başladığı bu önemli mücadelede süre alamadı. Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan da müsabakada forma şansı bulamadı.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu

REAL MADRİD KUPAYI 15. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

"Devler Ligi" finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15'inci kez müzesine götürdü. Real Madrid; daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaşmıştı. Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etmişti.

Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu

İTALYAN TEKNİK ADAM ANCELOTTİ'NİN 5. ZAFERİ

Devler Ligi'nin en başarılı teknik direktörü olan İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti, kariyerinde 5. kez bu sevinci yaşadı. Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014, 2022 ve 2024'te mutlu sona ulaştı. İngiliz Bob Paisley, Fransız Zinedine Zidane ve İspanyol Josep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde 3'er zaferle Ancelotti'yi takip ediyor.

Borussia Dortmund\'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu

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Son Dakika Futbol Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser: Allahım Beşiktaşımızada nasip et şampiyonlar ligi kupasını 21 12 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Arda yedek kulübesinde şov yaptı 7 11 Yanıtla
    SİNAN CERİT: O kulübede oturamayanların yorumu, arda duydun mu? Tınnnnn 10 3
  • YoH null: ardayı oynatmazlar kardeşim hep diyorum anlayan yokki adamlarin kadrosu oturmuş ilk 11 var yedekler den bile ilk 11 cikar iki maç oynadı diye yıldız olunmuyor kadrosu iyi olan bir takım en fazla ligte 1 2 mac oynatır sonrası yok onlar övmüyor bizimkiler övüyor anlayin yani 3 11 Yanıtla
    Ercan Karatas: Dur be kardeşim ya herşeyin bir zamanı var 3 0
  • Burak Öğüt: Maç nasıl verilir adlı çalışma. Dakka 70 te Dortmundun en hızlı atik oyuncusu ademeyi yi oyundan almak nedir ?? 11 0 Yanıtla
  • İSMAİL TARIK ÖZÇETİN: Eğer final oynuyorsanız ve rakibiniz real Madrid se işiniz çok zor 4 2 Yanıtla
  • recep özoğul: İki takım da kötü oynadı. 2 2 Yanıtla
  • nafis can: Çeyrek ve yarı final maçları daha etkili ve çekişmeliyidi Final maçı için biraz sakin bir oyundu Arda gülere gelirsek Daha yolun başında efendiliğini ve mücadelesinden ödün vermezse parlak bir geleceği var 1 0 Yanıtla
  • alkan akkoyn: sovunce Türkler dövdü olucak ama kalsın herkes kupayaa dokundu bizim çocuk uzaktan baktı???????? 0 1 Yanıtla

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