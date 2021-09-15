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Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Beşiktaş'a karşı şov yaptı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti - Son Dakika

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Beşiktaş'a karşı şov yaptı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

15.09.2021 21:10
Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Beşiktaş'a karşı şov yaptı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti, System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta Beşiktaş karşısında takımını 1-0 öne geçiren Borussia Dortmund'un genç yıldızı Bellingham tarihe geçti. İngiliz futbolcu, hem Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki gol atan hem de deplasmanda gol atan en genç futbolcu oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Borussia Dortmund maçıyla açtı. Alman devinde, Jude Bellingham takımını temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçirirken Devler Ligi'nde bir ilki başardı.

MBAPPE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

NTV Spor'un haberine göre;Bellingham, bu golüyle tarihe geçti. İngiliz orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki gol atan en genç futbolcu oldu (18 yaş 78 gün). Bu alandaki rekor 2017'de Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'ye aitti. Bellingham, Şampiyonlar Ligi maçlarında deplasmanda gol atan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu.

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Beşiktaş'a karşı şov yaptı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Beşiktaş'a karşı şov yaptı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Beşiktaş'a karşı şov yaptı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti - Son Dakika
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