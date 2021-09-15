Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham, Beşiktaş'a karşı şov yaptı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi Borussia Dortmund maçıyla açtı. Alman devinde, Jude Bellingham takımını temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçirirken Devler Ligi'nde bir ilki başardı.

MBAPPE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

NTV Spor'un haberine göre;Bellingham, bu golüyle tarihe geçti. İngiliz orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki gol atan en genç futbolcu oldu (18 yaş 78 gün). Bu alandaki rekor 2017'de Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'ye aitti. Bellingham, Şampiyonlar Ligi maçlarında deplasmanda gol atan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu.