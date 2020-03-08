Borussia Dortmund zirve takibini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Borussia Dortmund zirve takibini sürdürdü - Son Dakika Spor

Borussia Dortmund zirve takibini sürdürdü

6 saat önce

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 25. haftasında Borussia Park Stadı'nda Borussia Mönchengladbach'ın konuğu oldu.

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Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 25. haftasında Borussia Park Stadı'nda Borussia Mönchengladbach'ın konuğu oldu.


Sarı-siyahlılar, 8. dakikada Thorgan Hazard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.


İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 50. dakikada Lars Stindl'in topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.


Borussia Dortmund, 71. dakikada Achraf Hakimi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.


Bu sonuçla ikinci sıraya yükselen sarı-siyahlılar, puanını 51'e çıkardı. Borussia Mönchengladbach ise bir maç eksiğiyle 46 puanda kaldı.


Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u 4-0, Freiburg da ağırladığı Union Berlin'i 3-1 mağlup etti.


Leipzig deplasmanda Wolfsburg ile 0-0, Hertha Berlin sahasında Werder Bremen ile 2-2 ve Schalke 04 evinde Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.


Bundesliga'da 25. hafta, yarın(Pazar) oynanacak Bayern Münih- Augsburg ve Mainz 05- Fortuna Düsseldorf karşılaşmalarıyla tamamlanacak.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:26 
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