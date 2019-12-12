Borussia Mönchengladbach - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Borussia Mönchengladbach - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika Spor

Borussia Mönchengladbach - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6'ncı hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Borussia Mönchengladbach - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6'ncı hafta maçında Borussia Mönchengladbach ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Borussia Park Stadyumu'nda TSİ 23: 00'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek.

İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

BORUSSİA MONCHENGLADBACH: Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt, Kramer, Zakaria, Neuhaus, Hermann, Embolo, Thuram,

BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Elia, Visca, Crivelli


Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:46 Kaynak: DHA
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