Son Dakika Haberleri: Borussia Mönchengladbach, geriye düştüğü karşılaşmayı kazandı
Son Dakika Spor Haber

Borussia Mönchengladbach, geriye düştüğü karşılaşmayı kazandı

16 dakika önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, sahasında Fortuna Düsseldorf'u 2-1 yendi.

Borussia Mönchengladbach, geriye düştüğü karşılaşmayı kazandı, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Mönchengladbach, sahasında Fortuna Düsseldorf'u 2-1 yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Park'ta Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fortuna Düsseldorf, 6. dakikada Kasim Adams'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.


Çekişmeli geçen maçta Borussia Mönchengladbach, 74. ve 87. dakikalarda Marcus Thuram ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Fortuna Düsseldorf'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, müsabakada 90 dakika forma giydi.


Borussia Mönchengladbach, aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkarırken, bu sezon üçüncü yenilgisini yaşayan Fortuna Düsseldorf 4 puanda kaldı.

Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malatya'da Fatih Terim pankartı elden ele dolaştı!
Alanyaspor, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı! Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında! Maçta ilk gol geldi Acun Ilıcalı, Vedat Muriç ile Falcao'yu karşılaştırdı: Vedat her şekilde gol atabilecek bir oyuncu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 20:03:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borussia Mönchengladbach, geriye düştüğü karşılaşmayı kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]