Borussia Mönchengladbach, geriye düştüğü karşılaşmayı kazandı

Borussia Mönchengladbach, aldığı bu galibiyetle puanını 10'a çıkarırken, bu sezon üçüncü yenilgisini yaşayan Fortuna Düsseldorf 4 puanda kaldı.

Fortuna Düsseldorf'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman , müsabakada 90 dakika forma giydi.

Çekişmeli geçen maçta Borussia Mönchengladbach, 74. ve 87. dakikalarda Marcus Thuram ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Borussia Mönchengladbach, Bundesliga'nın 5. haftasında Borussia Park'ta Fortuna Düsseldorf'u konuk etti.

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