Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kalan Leipzig, liderliği kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kalan Leipzig, liderliği kaybetti - Son Dakika Spor

Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kalan Leipzig, liderliği kaybetti

6 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu Bayern Münih'e kaptırdı.

Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kalan Leipzig, liderliği kaybetti, System.String[]

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı ve liderlik koltuğunu Bayern Münih'e kaptırdı.


Leipzig, Bundesliga'nın 20. haftasında Red Bull Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.


Konuk ekip, 24. dakikada Alessane Plea ve 35. dakikada Jonas Hoffmann'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Leipzig, 50. dakikada Patrik Schick ve 89. dakikada Christopher Nkunku ile goller bulurken, karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla 41 puana çıkan Leipzig, Mainz 05'i deplasmanda 3-1 yenen ve puanını 42'ye yükselten Bayern Münih'in ardında ikinci sıraya geriledi.

Borussia Mönchengladbach ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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