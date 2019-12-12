Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son hafta maçında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a konuk olan Medipol Başakşehir, grupta son oynadığı Roma karşılaşmasına göre 3 değişikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Okan Buruk, sakatlıkları bulunan Martin Skrtel ve Fredrik Gulbrandsen ile Okechukwu Azubuike'nin yerine Junior Caiçara, Eljero Elia ve Danijel Aleksic'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Buruk, ilk 11'ini Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia ve Crivelli'den oluşturdu.

Nihat Özdemir ve Şenol Güneş tribünde

Borussia Mönchengladbach ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti. Özdemir ve Güneş mücadeleyi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte izledi.

Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan'ın davetlisi olarak Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Maça büyük ilgi

Borussia Mönchengadbach ile Medipol Başakşehir arasında oynanan kritik mücadeleye futbolseverler ilgi gösterdi.

Soğuk havaya rağmen Borussia Park'taki tribünlerin tamamına yakını doldu.

Yaklaşık 300 Türk taraftar da kendilerine ayrılan yerde turuncu-lacivertli takıma destek verdi.