Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve Göksel... - Son Dakika
Son Dakika Spor Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve Göksel... - Son Dakika Spor

Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve Göksel...

3 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın konuşmas MÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in konuşması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın konuşmas MÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendi ve grubunu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile Borussia Park Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı seyretmek için Almanya'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş maç sonunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı tebrik etti.

Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve Göksel...

Türkiye Futbol Federasyonu, Göksel Gümüşdağ, Nihat Özdemir, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kulüpler Birliği istedi, TFF yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltti!
TFF açıkladı! Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile görüştü Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti

Son Dakika Haberleri
01:47 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve Göksel... - Son Dakika Spor
01:46 Medipol Başakşehir Almanya'dan zaferle çıktı - Son Dakika Spor
01:23 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu - Son Dakika Spor
01:15 Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller - Son Dakika Spor
01:12 Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
01:10 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! - Son Dakika Spor
00:59 Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 01:51:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve Göksel... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]