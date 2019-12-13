Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Marco Rose - Son Dakika
Son Dakika Spor Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Marco Rose - Son Dakika Spor

Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Marco Rose

2 gün önce

Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose konuşması MÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendi ve grubunu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı.

Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose konuşması MÖNCHENGLADBACH - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. haftasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendi ve grubunu 10 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna kaldı. Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Marco Rose

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:53 Kaynak: AA
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