Borussia Mönchengladbach, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Borussia Mönchengladbach, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Borussia Mönchengladbach, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı.

Borussia Mönchengladbach, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Borussia Park'ta ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda, Alman ekibi tam kadro olarak sahada yer aldı.

Koşu çalışması ile başlayan idman, pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Borussia Mönchengladbach ile Medipol Başakşehir arasında Borussia Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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