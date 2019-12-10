Son Dakika Haberleri: Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçını İspanyol hakem Sanchez yönetecek
Son Dakika Spor Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçını İspanyol hakem Sanchez yönetecek - Son Dakika Spor

Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçını İspanyol hakem Sanchez yönetecek

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında Medipol Başakşehir'in 12 Aralık Perşembe günü Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile yapacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçını İspanyol hakem Sanchez yönetecek, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 6. ve son haftasında Medipol Başakşehir'in 12 Aralık Perşembe günü Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile yapacağı maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Mönchengladbach şehrindeki Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Sanchez görev alacak.

Sanchez'in yardımcılıklarını vatandaşları Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise yine aynı ülkeden Jose Luis Munuera Montero olacak.

Borussia Mönchengladbach, Mönchengladbach, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İşte Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği futbolcular!
Bilal Başacıkoğlu, Kayserispor'dan ayrıldı! Galatasaray'a 3 gol atan Rodrygo: Eden Hazard 4 gol at deyince üzüldüm Felipe Melo, transfer için değil ödül için İstanbul'a geldiğini açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:30:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçını İspanyol hakem Sanchez yönetecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]