Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular gelirlerinden vazgeçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular gelirlerinden vazgeçti - Son Dakika Spor

Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular gelirlerinden vazgeçti

6 saat önce

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular, korona virüs salgını nedeniyle gelirlerinin bir kısmından vazgeçti.

Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular gelirlerinden vazgeçti, System.String[]

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ta futbolcular, korona virüs salgını nedeniyle gelirlerinin bir kısmından vazgeçti.


Almanya'da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında futbol maçları ertelenmişti. Müsabakaların oynanmamasından dolayı kulüpler mali açıdan kayıplar yaşıyor. Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ta Sportif Direktör Max Eberl, kulübün internet sitesinden yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Eberl, takımdaki futbolcuların kulübe ve taraftarlara yardımcı olmak için ücretlerinin bir kısmından vazgeçme teklifinde bulunduklarını açıkladı. Max Eberl, futbolcularla gurur duyduklarını belirterek, iyi ve kötü günde birlikte olduklarını ifade etti.


Eberl ayrıca yöneticilerin ve teknik ekibin de buna katılarak gelirlerinin bir kısmından vazgeçeceğini aktardı. - İSTANBUL

Borussia Mönchengladbach, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:17 Kaynak: İHA

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