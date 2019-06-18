Boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
32 dakika önce
Yalova'da bir binanın atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yalova
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:09 Kaynak: AA
'da bir binanın atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İhbar üzerine Adnan Menderes
Mahallesi Beyazıt Sokağı'na gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı borudan kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, boruyu taşlama makinesi yardımıyla keserek kediyi çıkarttı. Kedi yavrusu, kontrollerinin ardından salındı.
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