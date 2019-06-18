Son Dakika Haberleri: Boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
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Boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

9 dakika önce

Yalova'da bir binanın atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yalova'da bir binanın atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İhbar üzerine Adnan Menderes Mahallesi Beyazıt Sokağı'na gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı borudan kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, boruyu taşlama makinesi yardımıyla keserek kediyi çıkarttı. Kedi yavrusu, kontrollerinin ardından salındı.
Boruya sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Yalova, İtfaiye, Güncel
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